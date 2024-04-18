Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Мурманский губернатор попросил цену газа не выше среднероссийской при газификации

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Цена на газ для конечного потребителя при газификации Мурманской области не должна превышать среднероссийские показатели, сказал губернатор Андрей Чибис на встрече с президентом и предложил Владимиру Путину зафиксировать это решение.

По его словам, правительство дало поручение Федеральной антимонопольной службе посчитать, какая будет цена газа для конечного потребителя. "Но здесь принципиально зафиксировать, чтобы цена для конечного потребителя не отличалась существенно от среднероссийской, чтобы оптимизировать платежи населения за коммунальные услуги и чтобы четко структурировать инвестиционные проекты по перерабатывающим мощностям того сырья, которое добывают на территории Мурманской области", - сказал губернатор.

"У вас же с "Газпромом" есть договоренности, подписаны соответствующие документы по газоснабжению региона в целом", - заметил Путин.

"У нас есть соглашение, в рамках него мы детально прорабатываем программу газификации, планируем в этом году ее зафиксировать по срокам - куда, какая труба идет от газопровода. Но главный вопрос, который пока находится в стадии решения - это цена газа. И важно, чтобы она была в пределах среднероссийской, чтобы инвесторам, в том числе "Фосагро" и "Еврохиму" будет очень понятно считать инвестпроекты по строительству заводов. А нам будет понятно, сколько будет стоить тепло для населения, чтобы оптимизировать его расходы", - сказал Чибис.

В марте Минэнерго России заявило о начале строительства магистрального газопровода-отвода до Мурманска.

"Уже ведутся работы по строительству газопровода-отвода "Волхов-Мурманск" для завода "Мурманский СПГ" и газификации северных районов Карелии и Мурманской области. Грандиозный проект, порядка 1300 км магистрального газопровода", - сообщал директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов.

По словам Чибиса, газификация региона позволит крупным промышленным группам, которые ведут добычу руд, локализовать на территории Заполярья перерабатывающие мощности.

"В регионе основная задача - перевод теплоснабжения с мазута и угля на газ, перевод действующих предприятий на газ, а также подключение и возможность строительства мощностей по переработке того сырья, которое добывают в Мурманской области. Речь про компании "Еврохим", "ФосАгро" и, возможно, "Акрон", - говорил ранее губернатор.

Мощность газовой магистрали запланировала на уровне 41,2 млрд кубометров в год.

"НОВАТЭК" прорабатывает возможность реализации нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью по 6,8 млн тонн. Для питания компрессоров завода СПГ предполагается использовать профицитный ресурс Кольской АЭС, а для подачи газа в Мурманск надо будет построить 1300-километровый газопровод.

Акрон Андрей Чибис Волхов Газпром НОВАТЭК ФосАгро Мурманская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Сирены будут звучать в Кургане непрерывно в случае ухудшения ситуации с паводком

Паводок в России

Уровень реки Тобол у Кургана почти достиг 10 м

Уровень реки Тобол у Кургана почти достиг 10 м

Путин поддержал выдвижение мурманского губернатора Чибиса на новый срок

Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый срок в качестве главы Крыма

Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый срок в качестве главы Крыма
Паводок в России

В Ишимском районе Тюменской области "большую воду" ждут через 2-3 дня

В Ишимском районе Тюменской области "большую воду" ждут через 2-3 дня

Квота для иностранных студентов в России за три года выросла в два раза

Арестован фигурант дела о подрыве экс-сотрудника СБУ Прозорова

МТС банк планирует привлечь в капитал в рамках IPO 10-12 млрд рублей

МТС банк планирует привлечь в капитал в рамках IPO 10-12 млрд рублей
Паводок в России

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Энергообъект и предприятие попали под обстрел ВСУ в Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });