Мурманский губернатор попросил цену газа не выше среднероссийской при газификации

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Цена на газ для конечного потребителя при газификации Мурманской области не должна превышать среднероссийские показатели, сказал губернатор Андрей Чибис на встрече с президентом и предложил Владимиру Путину зафиксировать это решение.

По его словам, правительство дало поручение Федеральной антимонопольной службе посчитать, какая будет цена газа для конечного потребителя. "Но здесь принципиально зафиксировать, чтобы цена для конечного потребителя не отличалась существенно от среднероссийской, чтобы оптимизировать платежи населения за коммунальные услуги и чтобы четко структурировать инвестиционные проекты по перерабатывающим мощностям того сырья, которое добывают на территории Мурманской области", - сказал губернатор.

"У вас же с "Газпромом" есть договоренности, подписаны соответствующие документы по газоснабжению региона в целом", - заметил Путин.

"У нас есть соглашение, в рамках него мы детально прорабатываем программу газификации, планируем в этом году ее зафиксировать по срокам - куда, какая труба идет от газопровода. Но главный вопрос, который пока находится в стадии решения - это цена газа. И важно, чтобы она была в пределах среднероссийской, чтобы инвесторам, в том числе "Фосагро" и "Еврохиму" будет очень понятно считать инвестпроекты по строительству заводов. А нам будет понятно, сколько будет стоить тепло для населения, чтобы оптимизировать его расходы", - сказал Чибис.

В марте Минэнерго России заявило о начале строительства магистрального газопровода-отвода до Мурманска.

"Уже ведутся работы по строительству газопровода-отвода "Волхов-Мурманск" для завода "Мурманский СПГ" и газификации северных районов Карелии и Мурманской области. Грандиозный проект, порядка 1300 км магистрального газопровода", - сообщал директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов.

По словам Чибиса, газификация региона позволит крупным промышленным группам, которые ведут добычу руд, локализовать на территории Заполярья перерабатывающие мощности.

"В регионе основная задача - перевод теплоснабжения с мазута и угля на газ, перевод действующих предприятий на газ, а также подключение и возможность строительства мощностей по переработке того сырья, которое добывают в Мурманской области. Речь про компании "Еврохим", "ФосАгро" и, возможно, "Акрон", - говорил ранее губернатор.

Мощность газовой магистрали запланировала на уровне 41,2 млрд кубометров в год.

"НОВАТЭК" прорабатывает возможность реализации нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью по 6,8 млн тонн. Для питания компрессоров завода СПГ предполагается использовать профицитный ресурс Кольской АЭС, а для подачи газа в Мурманск надо будет построить 1300-километровый газопровод.