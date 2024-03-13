Оценка мощности газопровода-отвода до Мурманска уточнена до 41,2 млрд куб. м в год

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Официальная оценка мощности газопровода до Мурманска уточнена в размере 41,2 млрд кубометров. Новый проект объединит задачи газоснабжения Мурманской области, завода "Мурманский СПГ" и Карелии, тогда как ранее для каждого субъекта планировалось строить отдельную трубу.

Как сообщалось, прошлой осенью власти объявили, что мощность газопровода составит 40 млрд кубометров для обеспечения потребностей будущего завода СПГ и местных потребителей. В феврале в обновлении Схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) была опубликована оценка мощности в 50 млрд кубометров. Однако теперь она уточнена в размере 41,2 млрд кубометров. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 12.03.2024 № 579-р размещено на Официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в этом коридоре должен был пройти газопровод в обратном направлении – с севера на юг "Мурманск - Волхов" (51,84 млрд куб. м в год) для поставки газа с морского Штокмановского месторождения в Единую систему газоснабжения.

В новой версии более детально изложено предназначение трубы – "обеспечение природным газом проекта по производству сжиженного природного газа "Мурманский СПГ" и потребителей Республики Карелия и Мурманской области" (ранее в числе потребителей назывались только Мурманск и область).

Проект также получил новое название – "газопровод-отвод "Волхов Мурманск - Белокаменка" (вместо "магистрального газопровода "Волхов - Мурманск").

Ранее сообщалось, что строительство газопровода "Волхов Мурманск - Белокаменка" может быть объединено с другим – 468-километровым газопроводом "Волхов - Сегежа - Костомукша". Свежие дополнения к схеме подтверждают "слияние" проектов, так как "Волхов - Сегежа - Костомукша" исключен из неё.

Согласно схеме территориального планирования, газопровод пройдет через Волховский и Лодейнопольский районы Ленинградской области; Карелию (Олонецкий, Пряжинский, Кондопожский, Медвежьегорский, Сегежский, Беломорский, Кемский и Лоухский районы) и придет в Мурманскую область. Там его трасса пройдет через города Кандалакша, Апатиты, Кировск, Оленегорск и закончится в Кольском районе пригорода Мурманска в Туломе.

О принципиальном решении формата строительства магистрали было объявлено в октябре 2023 года. Газопровод будет питать завод "Мурманский СПГ", а также регионы прохождения магистрали. Сообщалось, что 30 млрд куб. м мощностей магистрали будет предназначено для завода СПГ, а 10 млрд куб. м - местным потребителям Карелии и Мурманской области. Как ожидается, газопровод будет строить "НОВАТЭК".

"НОВАТЭК" прорабатывает возможность реализации нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью по 6,8 млн тонн. Для питания компрессоров завода СПГ предполагается использовать профицитный ресурс Кольской АЭС, а для подачи газа в Мурманск надо будет построить 1300-километровый газопровод.

Схема территориального планирования РФ – обязательное условие развития стратегических проектов российской экономики. Информация о местоположении будущих объектов федерального значения, а также о тех регионах и муниципальных образованиях, на территориях которых планируется их проектирование и строительство, консолидируется в государственном геоинформационном интернет-ресурсе Минэкономразвития РФ ФГИС ТП. Включение проекта в схему терпланирования является отправной точкой для определения базового направления трассы, после чего можно приступать к оформлению земли для инженерных изысканий, а также оформлению прав на землю. Механизм позволяет упростить оформление прав на землю для инженерных изысканий путем установления публичного сервитута от имени инвестора вместо дорогостоящей и длительной по оформлению аренды.