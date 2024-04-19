Около 200 жилых домов освободились от воды в Курганской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области за сутки вода ушла почти из 200 жилых домов и 225 приусадебных участков, сообщает ГУ МЧС РФ по региону в пятницу.

"В Курганской области за сутки освободились от воды в трех муниципальных образованиях (Звериноголовском, Куртамышском, Притобольном) 191 жилой дом и 225 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

На территории региона остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1 941 жилой дом и 3 380 - дачных, пять низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог.

Накануне были подтоплены 2 090 жилых домов, 3 380 дач, 5 низководных мостов, 8 участков автодорог.