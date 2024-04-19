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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Около 200 жилых домов освободились от воды в Курганской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области за сутки вода ушла почти из 200 жилых домов и 225 приусадебных участков, сообщает ГУ МЧС РФ по региону в пятницу.

"В Курганской области за сутки освободились от воды в трех муниципальных образованиях (Звериноголовском, Куртамышском, Притобольном) 191 жилой дом и 225 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

На территории региона остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1 941 жилой дом и 3 380 - дачных, пять низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог.

Накануне были подтоплены 2 090 жилых домов, 3 380 дач, 5 низководных мостов, 8 участков автодорог.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 19 апреля 2024 годаПаводок в России
Курганская область МЧС РФ
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