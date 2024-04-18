На дамбе в Кургане появились протечки

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Дамба в Кургане испытывает большую гидравлическую нагрузку, на ней появились протечки и отслоения, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

"Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-ая Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку, ввиду чего проявляются протечки и отслоения. Сейчас в этом районе организованы аварийные работы", - написал он.

Губернатор отметил, что "ввиду наличия понятных рисков просьба эвакуироваться из прилегающих улиц и районов", вывозя в первую очередь маломобильных граждан, пожилых людей, детей и женщин.

Пресс-служба правительства Курганской области сообщает, что в микрорайонах Малое Чаусово, Восточный, Вороновка из-за высокой гидравлической нагрузки на дамбу проводится незамедлительная эвакуация.

"Аварийные бригады работают, но в целях снижения рисков для жизни и здоровья, необходимо эвакуироваться. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и немедленно покидайте опасную зону", - говорится в сообщении.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По последним данным, в местах разлива Тобола уже подтоплено более 2 тыс. жилых и свыше 3,3 тыс. дачных домов.

В самом городе Кургане подтопило и затопило правобережную часть города, где расположено более ста садовых некоммерческих товариществ и несколько микрорайонов.

Основная, левобережная сторона часть города, защищена дамбой, ее нарастили. В течение суток уже ликвидировали три протечки.

Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.