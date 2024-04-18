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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

На дамбе в Кургане появились протечки

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Дамба в Кургане испытывает большую гидравлическую нагрузку, на ней появились протечки и отслоения, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

"Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-ая Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку, ввиду чего проявляются протечки и отслоения. Сейчас в этом районе организованы аварийные работы", - написал он.

Губернатор отметил, что "ввиду наличия понятных рисков просьба эвакуироваться из прилегающих улиц и районов", вывозя в первую очередь маломобильных граждан, пожилых людей, детей и женщин.

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Пресс-служба правительства Курганской области сообщает, что в микрорайонах Малое Чаусово, Восточный, Вороновка из-за высокой гидравлической нагрузки на дамбу проводится незамедлительная эвакуация.

"Аварийные бригады работают, но в целях снижения рисков для жизни и здоровья, необходимо эвакуироваться. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и немедленно покидайте опасную зону", - говорится в сообщении.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По последним данным, в местах разлива Тобола уже подтоплено более 2 тыс. жилых и свыше 3,3 тыс. дачных домов.

В самом городе Кургане подтопило и затопило правобережную часть города, где расположено более ста садовых некоммерческих товариществ и несколько микрорайонов.

Основная, левобережная сторона часть города, защищена дамбой, ее нарастили. В течение суток уже ликвидировали три протечки.

Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 18 апреля 2024 годаПаводок в России
Вадим Шумков Курган Курганская область
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