Сирены будут звучать в Кургане непрерывно в случае ухудшения ситуации с паводком

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Власти Курганской области предупреждают, что в случае ухудшения ситуации с паводком сирены, которые сейчас включаются в Кургане каждые два часа, будут звучать непрерывно.

"Сейчас сирена в Кургане работает каждые два часа. В случае серьезного ухудшения ситуации и повышения рисков для жизни и здоровья населения сирена будет звучать непрерывно. В этом случае нужно не паниковать, спокойно собраться и срочно покинуть территорию в зоне риска подтопления", - сообщил и.о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных, видеокомментарий которого разместил телеграм-канал регионального правительства.

Земляных подчеркнул, что нужно быть готовым к эвакуации гражданам в жилом секторе, расположенном в низу защитной дамбы.

"Граждане, которые проживают в многоквартирных домах, заблаговременно должны договориться с соседями о том, чтобы свои ценные вещи перенести на вышележащие этажи", - добавил он.

Между тем, как сообщает пресс-служба администрации Кургана, возникла угроза подтопления микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка, проводится эвакуация.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По последним данным, в местах разлива Тобола уже подтоплено более 2 тыс. жилых и свыше 3,3 тыс. дачных домов.

В самом городе Кургане подтопило и затопило правобережную часть города, где расположено более ста СНТ и несколько микрорайонов.

Основная, левобережная сторона часть города, защищена дамбой, ее нарастили. В течение суток было три протечки, но их быстро ликвидировали.

Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.