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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Сирены будут звучать в Кургане непрерывно в случае ухудшения ситуации с паводком

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Власти Курганской области предупреждают, что в случае ухудшения ситуации с паводком сирены, которые сейчас включаются в Кургане каждые два часа, будут звучать непрерывно.

"Сейчас сирена в Кургане работает каждые два часа. В случае серьезного ухудшения ситуации и повышения рисков для жизни и здоровья населения сирена будет звучать непрерывно. В этом случае нужно не паниковать, спокойно собраться и срочно покинуть территорию в зоне риска подтопления", - сообщил и.о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных, видеокомментарий которого разместил телеграм-канал регионального правительства.

Земляных подчеркнул, что нужно быть готовым к эвакуации гражданам в жилом секторе, расположенном в низу защитной дамбы.

"Граждане, которые проживают в многоквартирных домах, заблаговременно должны договориться с соседями о том, чтобы свои ценные вещи перенести на вышележащие этажи", - добавил он.

Между тем, как сообщает пресс-служба администрации Кургана, возникла угроза подтопления микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка, проводится эвакуация.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По последним данным, в местах разлива Тобола уже подтоплено более 2 тыс. жилых и свыше 3,3 тыс. дачных домов.

В самом городе Кургане подтопило и затопило правобережную часть города, где расположено более ста СНТ и несколько микрорайонов.

Основная, левобережная сторона часть города, защищена дамбой, ее нарастили. В течение суток было три протечки, но их быстро ликвидировали.

Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
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