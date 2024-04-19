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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Уровень реки Тобол в Кургане превысил исторический максимум на 6 см

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в Кургане продолжает расти, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

По данным на 12:00 (местное время), вода поднялась до отметки 1012 см, прибавив за четыре часа 4 см.

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Ранее сообщалось, что на некоторых участках в Кургане, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года (1006 см).

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

В четверг вечером Шумков сообщил, что дамба в Кургане испытывает большую гидравлическую нагрузку, в микрорайоне Вороновка на ней появились протечки и отслоения. В этом районе шли аварийные работы.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 19 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол Курганская область
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