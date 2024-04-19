Уровень реки Тобол в Кургане превысил исторический максимум на 6 см

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в Кургане продолжает расти, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

По данным на 12:00 (местное время), вода поднялась до отметки 1012 см, прибавив за четыре часа 4 см.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках в Кургане, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года (1006 см).

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

В четверг вечером Шумков сообщил, что дамба в Кургане испытывает большую гидравлическую нагрузку, в микрорайоне Вороновка на ней появились протечки и отслоения. В этом районе шли аварийные работы.