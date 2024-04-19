В Кургане укрепили дамбу в микрорайоне Вороновка

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане в микрорайоне Вороновка укрепили дамбу, на которой вечером в четверг из-за большой гидравлической нагрузки появились протечки и отслоения, сообщили в МЧС России. За сутки сооружение укрепили примерно 8 тысячами мешками с грунтом.

"Протяженность дамбы в микрорайонах Вороновка и Восточный составляет около 800 метров, высота увеличена до 11,5 метров. Работы проводятся в круглосуточном режиме. Для освещения участков работ спасатели установили 24 световые башни. Более ста специалистов работают на участке в районе Вороновка, в том числе волонтеры", - сказано в пресс-релизе.

В пятницу дамбу осмотрели глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Министру доложили, что на этом участке используется 10 мотопомп для откачки воды. Также планируется использовать еще три мотопомпы из партии, которая сегодня доставлена бортом МЧС в Курган.

Губернатор поблагодарил министра за предоставленные мачты освещения, которые позволяют работать на дамбе по ночам.

На некоторых участках в Кургане, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года (1006 см). На 16:00 пятницы (14:00 по Москве) вода держалась на отметке 1015 см.