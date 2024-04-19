Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Кургане укрепили дамбу в микрорайоне Вороновка

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане в микрорайоне Вороновка укрепили дамбу, на которой вечером в четверг из-за большой гидравлической нагрузки появились протечки и отслоения, сообщили в МЧС России. За сутки сооружение укрепили примерно 8 тысячами мешками с грунтом.

"Протяженность дамбы в микрорайонах Вороновка и Восточный составляет около 800 метров, высота увеличена до 11,5 метров. Работы проводятся в круглосуточном режиме. Для освещения участков работ спасатели установили 24 световые башни. Более ста специалистов работают на участке в районе Вороновка, в том числе волонтеры", - сказано в пресс-релизе.

В пятницу дамбу осмотрели глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Министру доложили, что на этом участке используется 10 мотопомп для откачки воды. Также планируется использовать еще три мотопомпы из партии, которая сегодня доставлена бортом МЧС в Курган.

Губернатор поблагодарил министра за предоставленные мачты освещения, которые позволяют работать на дамбе по ночам.

На некоторых участках в Кургане, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года (1006 см). На 16:00 пятницы (14:00 по Москве) вода держалась на отметке 1015 см.

Паводок в Кургане

10
Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 19 апреля 2024 годаПаводок в России
Александр Куренков Вадим Шумков Курган МЧС Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первый в РФ комплекс по переработке ТКО полного цикла открыли в Подмосковье

Путин и Алиев 22 апреля проведут переговоры в Москве

Хинштейн сообщил о задержании подростков за попытку поджечь военный Ми-8

Паводок в России

Более 2 тыс. жителей Тюменской области эвакуировали из-за паводка

Москва довела до сведения Израиля нежелание Ирана идти на эскалацию

В Кремле напомнили о нюансах в режиме согласования выездов госслужащих за рубеж

"Новые люди" объединились с "Партией роста"

"Новые люди" объединились с "Партией роста"
Паводок в России

Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат на первоочередные нужды 50 тыс. руб.

Ректор Института русского языка имени Пушкина снята с должности

Ректор Института русского языка имени Пушкина снята с должности
Паводок в России

Срочная эвакуация объявлена в пяти селах Ишимского района Тюменской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });