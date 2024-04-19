В Кремле напомнили о нюансах в режиме согласования выездов госслужащих за рубеж

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В разных российских ведомствах действуют разные режимы согласования выездов сотрудников за границу, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выездов за границу. Есть такие ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются. Есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок и порядок отдельных согласований", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что российским чиновникам ужесточили ограничения на зарубежные поездки.

"От ведомства к ведомству разные режимы", - пояснил он.

Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения, что для российских госслужащих ужесточили правила поездок за рубеж. В частности, в публикациях говорится, что сотрудникам отдельных ведомств запрещено выезжать из страны без специального разрешения.