Песков подтвердил FT ужесточение правил выезда за рубеж для чиновников

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - После начала специальной военной операции в России ужесточили правила поездок за рубеж для некоторых российских госслужащих, высокопоставленных сотрудников госкомпаний и бизнесменов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков изданию Financial Times.

"Для этого существуют более строгие правила. В каких-то случаях разработаны общие правила, а в других - принимаются решения по конкретному служащему, - сказал он. - С начала специальной военной операции этому вопросу уделяется больше внимания".

По словам Пескова, в подобных случаях решения о разрешении на выезд за границу "зависят от конкретной сферы деятельности" человека и структуры, в которой он работает.