Думе предложили обязать чиновников, судей и депутатов сообщать ФСБ и СВР о выездах за рубеж

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, уточняющий процедуру выезда из России для ряда чиновников, имеющих доступ к гостайне. Проект № 312862-8 опубликован в думской базе.

Он предусматривает, что сенаторы, депутаты Госдумы, судьи, депутаты заксобраний регионов, главы муниципальных образований смогут выезжать из России с предварительным уведомлением федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (его территориальных органов) и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внешней разведки. Порядок уведомления определит президент страны.

Среди авторов законопроекта председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев. Пискарев ранее в этот день анонсировал внесение в палату поправок о дополнительных ограничениях доступа к гостайне и права на выезд из страны граждан, имеющих доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

Сейчас депутаты должны уведомлять о своем выезде за границу думское руководство либо комиссию по мандатным вопросам.