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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

В Кремле отрицают, что чиновникам запретили отдыхать за границей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Административного запрета на выезд чиновников на отдых за рубеж нет, однако руководители коллективов вправе выступать с подобными рекомендациями, поскольку этот вопрос имеет этический характер, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь никаких аппаратных ограничений нет. Это, скорее, этический вопрос - здесь каждый сам принимает решение (где ему отдыхать), - сказал он. - Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут выступать с такими рекомендациями. Это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации".

17 января о том, что российских чиновников и депутатов начали ограничивать в праве выезжать за границу, сообщил "Коммерсантъ". Издание отметило, что официального запрета на этот счет не вводилось, но после череды скандалов с публикацией отпускных фото в ряде регионов чиновникам стали рекомендовать отдыхать на родине.

Кремль Дмитрий Песков
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