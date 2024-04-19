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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Экс-министр энергетики Подмосковья отправлен под домашний арест

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заключил под домашний арест бывшего министра энергетики Московской области Александра Самарина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте Самарина Александра Юрьевича, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 17 июня с установлением определенных запретов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По версии следствия, Самарин, занимая должность министра энергетики Московской области, знал о неэффективности и формальном подходе проведенных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в городском округе Подольск, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к выполнению должностных обязанностей по обеспечению жителей Подмосковья тепло- и водоснабжением.

"Самарин достоверно знал о необходимости принятия срочных, системных и эффективных мер со стороны министерства" по реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, но ничего не делал в этом направлении, отмечают в СКР. "В результате произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в Подольске", - полагают в ведомстве.

В результате аварии, считают следователи, был введен режим чрезвычайной ситуации в Подольске, а жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб.

Самарин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Подольск СКР Подмосковье Александр Самарин
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