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Уголовное дело возбуждено по факту прорыва теплотрасс в Подольске

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Причины прорыва теплотрасс в подмосковном Подольске будут расследованы по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает в воскресенье телеграм-канал регионального управления Следственного комитета РФ (СКР).

"По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в помещениях организации, обслуживающей котельную, "проводятся обыски, изымается техническая документация, допрашивается руководство".

Как говорится в сообщении, следствием устанавливаются причины и условия, приведшие к аварии.

По данным СКР, 4 января в результате неправильной эксплуатации сотрудниками закрытого акционерного общества котельной в городе Подольске произошел прорыв теплотрасс. "В связи с этим жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск, остались без подачи теплоснабжения и горячей воды", - сказали в ведомстве.

Ранее в Следственном комитете сообщили о доследственных проверках по фактам отсутствия тепла в подмосковных Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Люберцах, а также Раменском и Наро-Фоминском районах.

Подмосковье Подольск СКР РФ
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