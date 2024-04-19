Emirates 20 апреля выполнит дополнительный рейс в Москву после недавних ливней

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Emirates 20 апреля выполнит дополнительный, четвертый рейс из Дубая в Москву, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.

"Так у пассажиров будет больше возможностей добраться до дома или в пункт назначения после изменений в расписании авиакомпании из-за недавних ливней в Дубае", - пояснили в компании.

Рейс EK2507 вылетит из Дубая в 11:45 в субботу 20 апреля и прибудет в Москву в 16:10. Обратный рейс EK2508 отправится из Москвы в 17:40 и приземлится в Дубае в 23:50 по местному времени.

"Пассажирам, которых коснулись изменения в расписании, необходимо обратиться к агентам, осуществлявшим бронирование, или в офис Emirates для переноса бронирования. Клиентам настоятельно рекомендуется проверять статус рейса на официальном сайте авиакомпании", - подчеркивается в сообщении.

В ночь на 16 апреля на территорию ОАЭ обрушились сильнейшие ливни. Сильнее всего от непогоды пострадал Дубай: из-за обильных осадков оказались затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая, были задержаны десятки рейсов, а тысячи пассажиров не могли вылететь из страны. Среди застрявших в аэропорту было около 3 тыс. российских туристов.