Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Emirates 20 апреля выполнит дополнительный рейс в Москву после недавних ливней

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Emirates 20 апреля выполнит дополнительный, четвертый рейс из Дубая в Москву, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.

"Так у пассажиров будет больше возможностей добраться до дома или в пункт назначения после изменений в расписании авиакомпании из-за недавних ливней в Дубае", - пояснили в компании.

Рейс EK2507 вылетит из Дубая в 11:45 в субботу 20 апреля и прибудет в Москву в 16:10. Обратный рейс EK2508 отправится из Москвы в 17:40 и приземлится в Дубае в 23:50 по местному времени.

"Пассажирам, которых коснулись изменения в расписании, необходимо обратиться к агентам, осуществлявшим бронирование, или в офис Emirates для переноса бронирования. Клиентам настоятельно рекомендуется проверять статус рейса на официальном сайте авиакомпании", - подчеркивается в сообщении.

В ночь на 16 апреля на территорию ОАЭ обрушились сильнейшие ливни. Сильнее всего от непогоды пострадал Дубай: из-за обильных осадков оказались затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая, были задержаны десятки рейсов, а тысячи пассажиров не могли вылететь из страны. Среди застрявших в аэропорту было около 3 тыс. российских туристов.

Emirates Дубай ОАЭ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Что произошло за день: пятница, 19 апреля

Паводок в России

В Кургане уровень воды в реке Тобол снизился на 2 см

Следователям хотят разрешить приостанавливать операции на "преступных" банковских счетах

Следователям хотят разрешить приостанавливать операции на "преступных" банковских счетах
Паводок в России

В Тюменской области вода в Ишиме за сутки поднялась на 3 метра

Первый в РФ комплекс по переработке ТКО полного цикла открыли в Подмосковье

Путин и Алиев 22 апреля проведут переговоры в Москве

Хинштейн сообщил о задержании подростков за попытку поджечь военный Ми-8

Паводок в России

Более 2 тыс. жителей Тюменской области эвакуировали из-за паводка

Москва довела до сведения Израиля нежелание Ирана идти на эскалацию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });