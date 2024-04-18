Аэропорт Дубая полностью восстановит работу в течение 24 часов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Дубая вернется к штатной работе в течение 24 часов, сообщает газета Emirates 24/7 со ссылкой на главного операционного директора аэропорта Маджеда аль-Джокера.

"Международный аэропорт Дубая (DXB) возобновит нормальную работу в течение 24 часов. Это означает возвращение к своей полной мощности и регулярному графику. Терминал 1 и Терминал 3 уже начали обслуживать рейсы, авиакомпании выполняют отложенные из-за непогоды полеты", - сказал он.

Он заверил, что с застрявшими в аэропорту пассажирами поддерживается связь, им выдают прохладительные напитки, а также информируют о переносе рейсов и возможностях перебронирования.

"Большинство авиакомпаний поддерживают контакт с путешественниками, ситуация меняется. Это побуждает пассажиров обращаться за актуальной информацией к авиаперевозчикам", - добавил он.

16 апреля во второй половине дня аэропорт Дубая полностью прерывал работу на 25 минут из-за затопления, вызванного ливнями, а затем со сбоями возобновил отправку рейсов. Ситуацию осложнило то, что подъезды к аэропорту были затоплены или заблокированы.

Из-за непогоды в аэропортах ОАЭ более чем на сутки застряли около 3 тыс. российских туристов.

Сильнее всего от непогоды пострадал Дубай, к вечеру уровень осадков там достиг более 120 мм - это средний годовой показатель в ОАЭ. Из-за обильных осадков оказались затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая.