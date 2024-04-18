РСТ сообщил о стабилизации ситуации с возвращением российских туристов из ОАЭ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании стали выполнять полеты в Дубай, задержанные авиарейсы из этого эмирата также начали отправляться, ситуация постепенно стабилизируется, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"С 9 утра регистрация всех рейсов, включая авиакомпанию Emirates, выполняется в плановом порядке. "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и другие авиакомпании также начали выполнять рейсы", - заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

"Единственное предупреждение - в аэропорту сейчас скопилось большое количество пассажиров. Мы рекомендуем туристам уточнять актуальную информацию о новом статусе рейса у перевозчика и прибывать уже к указанному времени вылета. Это позволит избежать долгого времяпрепровождения в аэропорту Дубая", - отметил он.

Горин сказал, что аэропорт Дубая, к сожалению, не справился с форс-мажорной ситуацией с отменой рейсов из-за непогоды: туристы не получали необходимые сервисы, им также не предоставляли актуальную информацию.

"Основная проблема была информационная. Люди потеряли много сил, времени и денег. Они либо не могли уехать из аэропорта, потому что их не выпускали, либо не могли получить багаж, либо не могли уточнить информацию, когда они полетят", - резюмировал Горин.

В РСТ также сообщили, что с организованными туристами работали представители туроператорских компаний - они решали вопросы с расселением, изменением бронирований, заменой билетов и координацией непосредственно в аэропорту.

Аэропорт Дубая до сих пор работает в условиях максимальной загруженности. Из-за этого на регистрации, на досмотре и в офисах переоформления билетов могут образовываться очереди.

В среду вылеты из ОАЭ были приостановлены из-за сильнейших ливней, обрушившихся на страну в ночь на 16 апреля. Из-за непогоды в аэропортах ОАЭ более чем на сутки застряли около 3 тыс. российских туристов.

Сильнее всего от непогоды пострадал Дубай, к вечеру уровень осадков там достиг более 120 мм - это средний годовой показатель в ОАЭ. Из-за обильных осадков оказались затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая.