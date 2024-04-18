Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

РСТ сообщил о стабилизации ситуации с возвращением российских туристов из ОАЭ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании стали выполнять полеты в Дубай, задержанные авиарейсы из этого эмирата также начали отправляться, ситуация постепенно стабилизируется, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"С 9 утра регистрация всех рейсов, включая авиакомпанию Emirates, выполняется в плановом порядке. "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и другие авиакомпании также начали выполнять рейсы", - заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

"Единственное предупреждение - в аэропорту сейчас скопилось большое количество пассажиров. Мы рекомендуем туристам уточнять актуальную информацию о новом статусе рейса у перевозчика и прибывать уже к указанному времени вылета. Это позволит избежать долгого времяпрепровождения в аэропорту Дубая", - отметил он.

В миреМеждународный аэропорт в Дубае возобновил отправку рейсов после потопаМеждународный аэропорт в Дубае возобновил отправку рейсов после потопаЧитать подробнее

Горин сказал, что аэропорт Дубая, к сожалению, не справился с форс-мажорной ситуацией с отменой рейсов из-за непогоды: туристы не получали необходимые сервисы, им также не предоставляли актуальную информацию.

"Основная проблема была информационная. Люди потеряли много сил, времени и денег. Они либо не могли уехать из аэропорта, потому что их не выпускали, либо не могли получить багаж, либо не могли уточнить информацию, когда они полетят", - резюмировал Горин.

В РСТ также сообщили, что с организованными туристами работали представители туроператорских компаний - они решали вопросы с расселением, изменением бронирований, заменой билетов и координацией непосредственно в аэропорту.

Аэропорт Дубая до сих пор работает в условиях максимальной загруженности. Из-за этого на регистрации, на досмотре и в офисах переоформления билетов могут образовываться очереди.

В среду вылеты из ОАЭ были приостановлены из-за сильнейших ливней, обрушившихся на страну в ночь на 16 апреля. Из-за непогоды в аэропортах ОАЭ более чем на сутки застряли около 3 тыс. российских туристов.

Сильнее всего от непогоды пострадал Дубай, к вечеру уровень осадков там достиг более 120 мм - это средний годовой показатель в ОАЭ. Из-за обильных осадков оказались затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая.

Дмитрий Горин Дубай ОАЭ РСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поддержал выдвижение Аксенова на новый срок в качестве главы Крыма

Паводок в России

В Ишимском районе Тюменской области "большую воду" ждут через 2-3 дня

В Ишимском районе Тюменской области "большую воду" ждут через 2-3 дня

Квота для иностранных студентов в России за три года выросла в два раза

Арестован фигурант дела о подрыве экс-сотрудника СБУ Прозорова

МТС банк планирует привлечь в капитал в рамках IPO 10-12 млрд рублей

МТС банк планирует привлечь в капитал в рамках IPO 10-12 млрд рублей
Паводок в России

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Энергообъект и предприятие попали под обстрел ВСУ в Курской области

Мурманский губернатор Чибис вернулся к работе после вооруженного нападения

ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить сокращение присутствия в РФ

ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить сокращение присутствия в РФ

МВД опровергло массовые хищения имущества в подтопленных районах Курганской и Томской областей

МВД опровергло массовые хищения имущества в подтопленных районах Курганской и Томской областей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });