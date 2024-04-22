Туроператоры сообщают о возможных проблемах с поездками в Дубай

Последствия проливных дождей в Дубае Фото: ЕРА/ТАССС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Дубае пока сохраняются проблемы с авиасообщением, передвижением по дорогам и заселением в отели, в связи с этим туроператоры переносят забронированные на эту неделю на более поздние сроки и другие направления, доля аннуляций не превышает 20%, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры ожидают, что ситуация с приемом туристов в Дубае полностью стабилизируется на этой неделе. Базовые авиаперевозчики Emirates и FlyDubai вернулись в штатное расписание, однако не исключены задержки и переносы отдельных рейсов. Сохраняются проблемы с заселением в перегруженные отели и передвижением по городу. Многие дороги в Дубае до сих пор перекрыты, есть проблемы со снабжением. На этом фоне туроператоры переносят ближайшие вылеты и меняют туры в ОАЭ на другие направления", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, "Интурист" перенес сроки всех туров в Дубай с вылетами на рейсах FlyDubai, которые должны были стартовать до 21 апреля. Туроператор предложил туристам полностью вернуть деньги или изменить даты. Туроператор "Русский Экспресс" для туров, запланированных на ближайшие даты, также предлагает либо перенести вылет на более поздний срок по актуальной стоимости, либо аннулировать с полным возвратом денег. В пресс-службе туроператора Anex сообщили, что предлагают туристам, которые должны были вылетать в ближайшие дни, рассмотреть варианты переноса туров с изменением сроков вылета или выбрать другое направление. Если туристы отказываются, им полностью возвращают деньги.

По информации директора сети агентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, у агентств нет проблем с заменой или аннулированием туров в ОАЭ.

"Все туроператоры нам сообщили, что аннулируют туры с полным возвратом средств. Тем не менее, на ближайшие даты у нас отмен не больше 20% от проданных туров", - сказал он.

Мкртчян сообщил о спаде спроса на туры в Дубай в ближайшие дни, но, по его прогнозу, по мере стабилизации ситуации и приближения майских праздников продажи будут восстанавливаться.

Гендиректор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов подтвердил, что отказов от поездок немного, в основном их сроки переносятся.

"Всех туристов, кто у нас застрял из-за непогоды в Дубае, мы вывезли. Кто-то решил продлить отдых в ОАЭ до налаживания ситуации, кто-то улетел через Абу-Даби. Очень помог дополнительный рейс Emirates, поставленный авиакомпанией в субботу. Мы информируем сейчас туристов, что ситуация в целом остается непростой, в том числе в плане перемещения по городу. Аэропорт только входит в штатный график, возможны переносы и задержки рейсов. Кроме того, сейчас из-за стихийного бедствия продолжают оставаться переполненными отели. Тем не менее, отказов у нас немного. И спрос на майские праздники остается довольно высоким", - сказал эксперт.

По прогнозу Арутюнова, к середине недели ситуация полностью урегулируется.

Мощнейший ливень обрушился 16 апреля на Объединенные Арабские Эмираты, особенно пострадал Дубай. Из-за обильных осадков оказались затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса в аэропорту Дубая. Всего было задержано порядка 2000 рейсов. В аэропорту эмирата застряли около 3000 российских туристов.

Авиакомпания Emirates 20 апреля сообщила, что полное восстановление пассажиропотока после сбоя в расписании и доставка багажа всем пассажирам займут еще несколько дней.