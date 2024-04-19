В Липецкой области объявлена опасность атаки БПЛА

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе.

"Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА"", - написал он в своем телеграм-канале.

Артамонов уточнил, что при обнаружении обломков или фрагментов рекомендовано не трогать их и не подходить, а также вызвать экстренные службы.

Ранее опасность атаки дронов была объявлена в Белгородской, Курской и Воронежской областях.