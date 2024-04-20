Село Истобное Белгородской области подверглось атаке БПЛА

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинским дроном села Истобное Губкинского городского округа Белгородской области.

"Село Истобное Губкинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте происшествия", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о незначительных повреждениях инфраструктуры вблизи электроподстанции в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА.