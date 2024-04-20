Более 350 приусадебных участков остаются подтопленными в Томской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Жилых домов в зоне подтопления в Томской области не осталось, ледоход на реке Оби за сутки прошел 93 км, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Владимир Мазур.

"Жилых домов в зоне подтопления на данный момент нет, эвакуация людей не требуется. В то же время, конечно, оперативные службы несут круглосуточное дежурство, техника наготове, пункты временного размещения развернуты, снабжение всем необходимым удалённых населённых пунктов обеспечено", - сообщил Мазур.

По его словам, по всей области подтоплено 352 приусадебных участка и 18 дачных домиков в населенных пунктах Победа, Старая Шегарка (Шегарский район), Никольское и Карнаухово (Кривошеинский район).