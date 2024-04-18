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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Уровень воды в Оби растет в Томской области

Есть превышение опасной отметки

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Река Обь в границах Томской области вновь показала рост уровня воды по итогам прошедших суток, сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, в районе села Никольское (Кривошеинский район) повышение составило 17 см (105 см при опасной отметке 864 см), в районе села Молчаново уровень воды повысился на 15 см (784 см при опасной отметке 805 см), у города Колпашево - на 22 см (717 см при опасной отметке 823 см), в районе поселка Победа - на 12 см (736 см при опасной отметке 800 см). На остальных пунктах наблюдения повышение осталось на прежнем уровне или было незначительным.

Впадающая в Обь река Томь в границах регионального центра и у него показала значительное снижение: в районе Лагерного сада на 62 см (691 см при опасной отметке 890 см), у Речвокзала - на 38 см (651 см при опасной отметке 750 см), в районе деревни Козюлино (Томский район) - на 17 см (954 см при опасной отметке 980 см).

Как сообщалось, по состоянию на среду в Томской области в регионе остаются затопленными четыре населенных пункта и один дачный поселок. Всего в зоне затопления находится 484 приусадебных участка и 36 жилых домов.

Также на контроле ведомства шесть переливов дорог: Вершинино - Яр, Иштан - Никольское, два участка на трассе Победа - Кулманы, Эушта - мкр. Западный и участок дороги под южным Коммунальным мостом через Томь, ведущей к СНТ "Нерудник". На затопленных территориях имеются затопленные внутрипоселковые участки дорог.

Режим ЧС из-за паводка действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений Томского района Томской области.

Хроника 30 марта – 18 апреля 2024 годаПаводок в России
Обь Спас Победа Томск Томь
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