Уровень воды в реке Тобол в Кургане снизился на 6 см

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в Тоболе в Кургане за 6 часов снизился на 6 см, сообщило правительство Курганской области.

По данным на 22:00 (20:00 мск), уровень воды в реке снизился до 1009 см. По состоянию на 16:00 местного времени, уровень воды составлял 1015 см.

В районе села Белозерского уровень воды превысил отметку в 570 см. В районе других населенных пунктов округа, относящихся к затопляемой зоне, рост уровня воды продолжается.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее сообщил, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена. Вода из Кургана идет в Белозерский округ.