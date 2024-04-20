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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Живущих возле дамбы жителей Кургана призвали срочно эвакуироваться

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Жителям домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста в Кургане, необходимо срочно эвакуироваться, сообщает в субботу правительство Курганской области.

"Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону", - говорится в сообщении.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее сообщил, что дамба в Кургане испытывает большую гидравлическую нагрузку.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане с пятницы не изменился, он составляет 1 013 см. При этом вода из Кургана идет в Белозерский округ.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
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Курган Курганская область
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