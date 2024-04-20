Живущих возле дамбы жителей Кургана призвали срочно эвакуироваться

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Жителям домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста в Кургане, необходимо срочно эвакуироваться, сообщает в субботу правительство Курганской области.

"Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону", - говорится в сообщении.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее сообщил, что дамба в Кургане испытывает большую гидравлическую нагрузку.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане с пятницы не изменился, он составляет 1 013 см. При этом вода из Кургана идет в Белозерский округ.