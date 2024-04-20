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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

Срочная эвакуация объявлена в шести селах Белозерского округа Курганской области

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Жителям ряда населенных пунктов Белозерского округа Курганской области необходимо срочно эвакуироваться из-за подъема реки Тобол, сообщает окружная администрация в телеграм-канале.

"Жители населенных пунктов Редькино, Русаково, Говорухино, Рычково, Кошкино, Иковское. В связи с высоким ростом уровня воды - незамедлительно эвакуируйтесь", - говорится в сообщении.

Администрация уточняет, что в деревне Кошкино вода уже подошла к домам.

Уровень воды в реке Тобол в Кургане с пятницы не изменился, он составляет 1 013 см. При этом вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерское уровень воды приближается к отметке в 570 см. Рост уровня воды продолжается.

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Хроника 30 марта – 20 апреля 2024 годаПаводок в России
Курганская область Тобол
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