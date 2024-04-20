Жителей более 20 курганских сел призвали срочно эвакуироваться

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Жителям нескольких населенных пунктов Белозерского округа необходимо срочно эвакуироваться, сообщает в субботу правительство Курганской области.

В зону подтопления и затопления по прогнозу МЧС вошли: Нижнетобольное, Белозерское, Корюкина, Русаково, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Большой Заполой, Иковское, Редькино, Рычково, Лихачи, Бузан, Говорухино, Масляная, Куликово, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Усть-Суерское.

"Вода прибывает быстро. Незамедлительно эвакуируйтесь", - говорится в сообщении.

На данный момент вода уже подошла к домам в селе Рычково Белозерского округа, отмечает пресс-служба.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По данным на 14:00 субботы уровень реки Тобол в районе Кургана вырос на 2 см, до 1 015 см. Вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды достиг отметки в 570 см, рост продолжается.