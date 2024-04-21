Володин уверен, что пакет помощи США не изменит ситуацию в украинском конфликте

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что предоставление США пакета помощи подталкивает Украину воевать "до последнего украинца", но ситуацию на поле боя это не сможет изменить.

"Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего", - написал Володин в воскресенье в своем телеграм-канале.

При этом "ситуацию на поле боя это не изменит", подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, принятый в Палате представителей конгресса США законопроект о выделении Украине $61 млрд, предусматривает, что большая часть из них будет освоена самими американцами, "например, $23 млрд пойдут на пополнение арсеналов США, еще $11,3 млрд будут выделены для проведения "текущих военных операций США в регионе".

"Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться", - считает председатель Госдумы.

Накануне нижняя палата Конгресса США утвердила законопроекты о дополнительной помощи Украине на $61 млрд и передаче Киеву замороженных российских активов, помощи Израилю на $26,4 млрд и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе на $8,1 млрд.

Теперь законопроекты поступят на рассмотрение в сенат. В случае утверждения сенаторами документы подпишет американский президент Джо Байден.