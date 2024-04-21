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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Уровень Тобола в Кургане за 8 часов снизился еще на 5 см

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол в Кургане за 8 часов снизился на 5 см, сообщают в воскресенье власти Курганской области.

Согласно замерам, на 16:00 по местному времени уровень воды в Тоболе снизился до 999 см. По состоянию на 08:00 он составлял 1 004 см.

"Проводится окарауливание дамбы и укрепление ее участков. Жителям территорий в зонах риска подтопления и затопления по-прежнему рекомендуется эвакуироваться", - отмечается в сообщении.

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В районе села Белозерского уровень воды с утра держится на отметке в 580 см.

Как сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков, правобережная часть Кургана, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

По последним данным, на территории Курганской области затоплено 2 176 жилых домов в 37 населенных пунктах. Вода из Кургана идет в Белозерский округ. Власти в минувшую субботу призвали эвакуироваться жителей 20 сел округа.

Хроника 30 марта – 21 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол Курганская область
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