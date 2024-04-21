Число затопленных домов в Курганской области приблизилось к 2,2 тыс

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - На территории Курганской области затоплено 2 тыс. 176 жилых домов в 37 населенных пунктах, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По состоянию на субботу, число затопленных домов было менее 2 тыс.

Кроме того, остаются затопленными 3 тыс. 380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог.

Эвакуированы более 15 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. детей. Продолжается эвакуация жителей Белозерского округа.

Как сообщалось, уровень воды в Тоболе в Кургане стабилизировался, постепенно пошел на спад. В Белозерском округе вода продолжает подниматься, приблизившись в районе одноименного села к отметке в 580 см.