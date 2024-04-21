Срочная эвакуация объявлена в трех селах Курганской области из-за подъема реки Тобол

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Жителям ряда населенных пунктов Белозерского округа Курганской области необходимо срочно эвакуироваться из-за подъема реки Тобол, сообщает окружная администрация в телеграм-канале в воскресенье.

"Жители населенных пунктов Речкино, Памятное, Екимово. В связи с высоким ростом уровня воды - незамедлительно эвакуируйтесь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в районе села Белозерского уровень воды по состоянию на 16:00 (14:00 по Москве) достиг отметки в 580 см. Уровень воды в реке Тобол в Кургане второй день постепенно снижается, по данным на 16:00 он составлял 999 см. По последним данным, на территории Курганской области затоплено 2 176 жилых домов в 37 населенных пунктах.