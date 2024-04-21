Подъем воды в реке Ишим в Тюменской области начал замедляться

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вода в реке Ишим в границах одноименного города замедлила темпы подъема, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Согласно замерам, за последние 12 часов (с 08:00 до 20:00) уровень реки здесь поднялся на 10 см, достигнув уровня 1061 см.

Ранее губернатор региона Александр Моор сообщал, что пик подъема воды в реке Ишим ожидается к вечеру воскресенья или в ночь на понедельник.

Критический уровень - 850 см - река преодолела в ночь на субботу. Накануне был побит рекорд паводка 2017 года, когда подъем реки составлял 982 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. Из-за разлива реки Ишим, по последним данным, подтоплено 98 жилых домов, а также 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.