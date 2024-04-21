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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Почти сто жилых домов подтоплено в Тюменской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области из-за разлива реки Ишим подтоплено 98 жилых домов, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Также подтоплено 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.

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Из зоны подтопления эвакуированы более 3 тыс. человек.

Согласно сообщению, в Ишимском районе специалисты ведомства за несколько часов выложили второй круг защитной дамбы. Спасатели также расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств. В селах Казанское и Огнево проводятся работы по укреплению дамб.

Уровень воды в реке Ишим продолжает повышаться, в границах одноименного города вода на сегодняшний день поднялась на 2 м выше критической отметки. Согласно замерам, на 08:00 воскресенья уровень воды составляет 1051 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 17,5 тыс. человек.

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Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
МЧС РФ Ишим Тюменская область Тобол
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