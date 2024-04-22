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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за паводка в Тюменской области

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Порядка двух десятков населенных пунктов подтоплены в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале в понедельник.

"Сейчас подтоплены 18 населенных пунктов. Эвакуировано более 3,5 тысяч человек. 400 жителей разместились в ПВР (пункты временного размещения - ИФ)", - сказал Моор.

Он также добавил, что начались выплаты пострадавшим.

"Информация по выплатам для жителей Казанского, Ишимского районов и города Ишима, чьи дома были подтоплены. Мы приняли 69 заявлений. Уже сделали выплаты по 34 из них. Остальное отработаем в ближайшее время", - сообщил Моор.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе власти Тюменской области приняли решение о выплате пострадавшим от паводка по 50 тыс. рублей на первоочередные нужды.

Хроника 30 марта – 22 апреля 2024 годаПаводок в России
Александр Моор Тюменская область Ишим
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