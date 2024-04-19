Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат на первоочередные нужды 50 тыс. руб.

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получат на первоочередные нужды по 50 тыс. рублей, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале в пятницу.

"Сегодня у нас уже более 90 подтопленных домов, людям трудно. Принял решение, выплатим семьям, чьи дома подтопило, 50 тыс. рублей на первые очередные нужды. Никаких бумаг собирать не надо, от вас нужно будет только заявление", - отметил губернатор.

Он также дал поручение социальным службам выплатить деньги максимально оперативно.

"Вопрос последующей поддержки будет рассматриваться после комиссионного обследования жилых помещений. Опыт организации такой работы уже есть. В беде никого не оставим", - заявил Моор.