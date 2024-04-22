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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Хуснуллин сообщил, что модернизация БАМа позволит провозить 270 млн т грузов в год

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Все решения по третьему этапу модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) приняты, они подразумевают увеличение годовой провозной способности более чем в полтора раза, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я могу отметить, что у нас приняты все решения по строительству третьего этапа. Третий этап подразумевает, что мы в конечном итоге будем провозить 270 млн тонн по БАМу", - сказал Хуснуллин журналистам после встречи президентов РФ и Азербайджана с ветеранами-строителями и работниками БАМа.

Ранее сообщалось, что согласно паспорту инвестиционного проекта строительства III этапа развития Восточного полигона ОАО "РЖД" данного годового объема перевозок предполагается достичь в 2032 году.

Вице-премьер отметил, что по итогам 2023 года провозная способность составила 173 млн тонн.

"В этом году у нас должны закончиться уже основные работы по второму этапу, дойти до провозной способности 180 миллионов тонн", - сказал Хуснуллин.

Марат Хуснуллин БАМ Восточный полигон
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