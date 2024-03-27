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На БАМе начали реконструкцию станции Тында - ключевого узла магистрали

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ГК "1520" приступила к реконструкции станции Тында (Амурская область) - ключевого узла Байкало-Амурской магистрали, сообщила пресс-служба группы.

В результате станция сможет пропускать больше транзитных поездов.

В частности, подрядчику предстоит возвести транзитный парк "Т" площадью 2 га (в нем проложат 5 приемоотправочных путей протяженностью 1050 метров каждый, что позволит принимать длинносоставные поезда). Новый парк соединят с локомотивным депо дополнительными путями общей протяженностью 7,3 км, переустроят приемоотправочный парк и центральную горловину, оборудуют новые съезды в четной горловине, смонтируют 31 стрелочный перевод и 150 светофоров, установят модульные пункты транспортной безопасности, пункты для приемщиков и сигналистов, компрессорные станции, трансформаторные подстанции.

Кроме того, на станции обновят оборудование.

Как сообщалось, предыдущая реконструкция станции велась в 2015-2021 годах. Тогда предполагалось, что после завершения работ ее перерабатывающая способность возрастет более чем в 2,5 раза (на начало работ возможности станции позволяли сортировать порядка 840 вагонов в сутки).

Станция Тында - одна из важнейших на Восточном полигоне. Здесь сходятся грузовые и пассажирские потоки в направлении Дальнего Востока, Забайкальского и Хабаровского краев, республик Бурятия, Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей. Станция связывает БАМ с Транссибирской магистралью.

БАМ Тында Транссиб ГК "1520" Восточный полигон
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