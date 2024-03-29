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III этап строительства Восточного полигона подорожал до 3,7 трлн рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство скоро утвердит увеличение стоимости III этапа строительства Восточного полигона РЖД до 3,7 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра транспорта Валентин Иванов.

Он отметил, что и 3,7 трлн рублей - не окончательная оценка.

"Ждем издания распоряжения правительства в ближайшее время, там все параметры будут отражены. Но эти параметры предварительные, потом будут уточняться", - сказал Иванов.

Увеличение стоимости связано с расширением планов провозной способности.

"Была увеличена (плановая - ИФ) провозная способность до 270 млн тонн. Ранее мы рассматривали параметры Восточного полигона до 210-255 млн тонн", - сказал Иванов журналистам.

Стоимость строительства III этапа Восточного полигона РЖД ранее оценивалась в 2,7 трлн рублей. "Мы планируем до конца марта утвердить паспорт III этапа", - говорил Иванов в феврале.

РЖД Валентин Иванов Восточный полигон Минтранс
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