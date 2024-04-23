Грузопоток по транспортному коридору "Север - Юг" может составить до 100 млн тонн

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Грузопоток по международному транспортному коридору "Север - Юг" может в перспективе составить до 60-100 млн тонн, это будет зависеть от необходимости и востребованности, заявил журналистам глава Минтранса Виталий Савельев.

Министр в понедельник принимал участие во встрече президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с ветеранами-строителями и работниками БАМа. Путин в беседе упомянул в том числе о развитии коридора "Север - Юг" и заявил, что Россия приглашает все заинтересованные государства к участию в этом проекте.

"В перспективе - до 60-100 млн тонн, сегодня - от 7 до 15 млн тонн, это мы видим ближайшие перспективы. Будет постепенно развиваться: 15, 30, 60 и так далее. В зависимости от необходимости, от того, насколько будет он востребован", - рассказал Савельев журналистам после встречи, отвечая на вопрос о том, какой грузопоток предполагается по этому коридору.

"На самом деле пока ожидания у нас достаточно серьезные, и мы считаем, что этот коридор будет одним из основных", - добавил он.

Присутствовавший на встрече вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе журналистами также упомянул о развитии этого транспортного коридора, в том числе одной из его составляющих - железнодорожного участка Решт - Астара.

"Сегодня и президент сказал, что очередной шаг сделан в развитии именно строительства железной дороги Решт - Астара, это дорога через Азербайджан и Иран", - уточнил зампред правительства.

Савельев со своей стороны отметил, что работа по созданию этого участка идет.

"Участок Решт - Астара, который мы должны построить вместе с иранцами, - там 162 километра, - мы этим занимаемся. Мы ожидаем, что завершим проект в 2027-2028 году. И параллельно азербайджанская сторона улучшает свою часть дороги, которая сегодня позволяет провозить 7 миллионов тонн. Мы хотим увеличить до 15 миллионов тонн и больше, все зависит от той грузовой базы, которая пойдет по этому пути", - добавил глава Минтранса.