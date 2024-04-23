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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:28

Тобол в тюменском селе Коркино за сутки поднялся на 144 см

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Продолжает подниматься уровень воды в Тоболе в селе Коркино Упоровского района Тюменской области, сообщает администрация района в соцсети "ВКонтакте" во вторник.

Так, согласно замерам на 08:00 по местному времени (06:00 по Москве), уровень воды в реке повысился на 144 см до 714 см.

В село Упорово (райцентр Упоровского района - ИФ) - на 54 см до см 550 см.

Ранее сообщалось, что накануне жителям Упорово рекомендовано эвакуироваться.

Хроника 30 марта – 23 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Коркино Тобол Упорово
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