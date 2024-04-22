Уровень реки Тобол возле Кургана с утра снизился на 10 см

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол в Кургане снизился за два часа, по данным на 22:00 местного времени (20:00 по Москве), на четыре сантиметра, до отметки 975 см, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным гидропоста на 20:00, он составлял 979 см, а на 10:00 - 985 см. Таким образом, за 12 часов уровень воды в Тоболе возле Кургана упал на 10 см.

В Кетовском округе также наблюдается снижение уровня воды.

Вода из Кургана идёт в Белозерский округ, но за четыре часа уровень около одноименного села не вырос, оставшись на отметке 5 метров 86 см.

Как сообщалось, на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года - 1006 см. А самый высокий уровень воды в реке у гидропоста в Кургане (1015 см) был достигнут днем 19 апреля.

Губернатор Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть Кургана, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.