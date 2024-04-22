Уровень воды в Тоболе у Кургана за 18 часов упал на 14 см

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 985 см, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

Такой отметки вода достигла по состоянию на 10:00 по местному времени (08:00 по Москве) 22 апреля.

Ранее сообщалось, что, по данным на 16:00 (местного времени) 21 апреля, уровень реки держался на метке 999 см. Таким образом, за последние 18 часов уровень воды упал на 14 см.

Как сообщалось, на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года (1006 см). А самый высокий уровень воды в реке у гидропоста в Кургане (1015 см) был достигнут днем 19 апреля.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть Кургана, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.