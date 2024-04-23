Уровень воды в реках Урал и Сакмара у Оренбурга снизился ниже опасного уровня

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды реке Урал у Оренбурга на утро вторника снизился на 11 см до 920 см, что ниже опасного уровня на 10 см, сообщается в телеграм-канале администрации Оренбургского района Оренбургской области.

Уровень воды в реке Сакмара у села Татарская Каргала (рядом с Оренбургом) на утро вторника составляет 858 см при опасном уровне в 870 см. С вечера понедельника снижение составило 14 см.

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд рублей.

Самая сложная ситуация сложилась в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, а также в Оренбурге.