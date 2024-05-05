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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

В Оренбуржье выдадут сертификаты на детскую одежду пострадавшим от паводка семьям

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области выдадут сертификаты на приобретение одежды для всех детей из семей, пострадавших в результате масштабного паводка этой весной, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

"Принял решение о выпуске сертификатов на приобретение одежды для дошкольников и несовершеннолетних учащихся СПО. Пять тысяч таких сертификатов уже раздали школьникам", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По словам губернатора, сертификаты номиналом 7 тыс. рублей "в ситуации, когда дети лишились личных вещей, очень пригодились", поэтому принято выдавать их не только семьям, где есть дети-школьники.

"На встрече с инициативной группой орчан прозвучал запрос на сертификаты для дошкольников. Важная тема, которую, конечно, без внимания не оставили. Несовершеннолетним студентам СПО, которые пострадали в результате паводка, тоже поможем. Предварительно, потребуется порядка 6 тысяч сертификатов", - написал Паслер.

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд рублей.

Самая сложная ситуация сложилась в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, а также в Оренбурге.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 05 мая 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область Денис Паслер
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