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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Оренбургской области остаются подтопленными 12 302 дома

В Оренбургской области остаются подтопленными 12 302 дома
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области подтопления отмечаются в 68 населенных пунктах и 44 СНТ, там затоплены 12 302 жилых дома, в том числе 55 многоквартирных, и 19 743 приусадебных участка, сообщила пресс-служба губернатора региона.

В Орске подтоплено 282 дома, в Оренбурге - 13 микрорайонов, где находится около 5,5 тысячи домов. В Сакмарском районе подтоплено шесть населенных пунктов.

За сутки освободилось от воды 708 жилых домов и 819 приусадебных участков.

С подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуированы 17,8 тысячи человек.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 22 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбург Орск Оренбургская область Сакмарский район
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