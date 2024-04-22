На севере Оренбурга восстановили водоснабжение после подтопления подстанции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Возобновлено водоснабжение жителей части Оренбурга, прерванное после выхода из строя из-за подтопления большой части скважин Ново-Сакмарского водозабора.

"Водоснабжение в северной части и Промышленном районе Оренбурга возобновлено в полном объеме. Ново-Сакмарский водозабор работает в штатном режиме", - сообщает пресс-служба губернатора региона в понедельник.

21 апреля в связи с подтоплением и отключением электроэнергии на трансформаторных подстанциях водоканала в пойме Сакмары большая часть скважин водозабора была обесточена. В результате было снижено давление в водопроводных сетях северной части города и Промышленного района. Вода отсутствовала в микрорайоне Ростошинские пруды и в Подмаячном поселке.

Энергоснабжение скважин было восстановлено накануне вечером.

Ново-Сакмарский водозабор обеспечивает водой порядка 350 тыс. горожан. Среднесуточный объем подаваемой воды – 85 тыс. куб. м.