Путин попросил главу ВС РФ проработать вопрос загруженности судов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал нового председателя Верховного суда Ирину Подносову проработать все вопросы, связанные с загруженностью судов, отметив, что в них есть тонкие моменты.

На встрече с Подносовой президент поздравил ее с утверждением на должность председателя Верховного суда России, подчеркнув, что это важная миссия.

Путин отметил, что для укрепления правопорядка и развития судебной системы предыдущий председатель Верховного суда, занимавший этот пост 35 лет, Вячеслав Лебедев сделал очень многое.

"Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов, один из них - это загруженность судов. И в этой связи - вы знаете - разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать", - сказал президент.

Он напомнил, что ряд решений, предложенных Верховным Судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте. "Я вас прошу тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, всё равно должен быть", - сказал Путин.

17 апреля Совет Федерации назначил Подносову на пост председателя Верховного суда РФ. Ее предшественник Вячеслав Лебедев скончался в феврале.