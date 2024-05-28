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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Судебный департамент при Верховном суде России возглавил Владислав Иванов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде России стал Владислав Иванов, ранее занимавший должность председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа

"Иванов Владислав Анатольевич назначен генеральным директором Судебного департамента с 28 мая 2024 года приказом председателя Верховного суда от 27 мая", - сообщили в ведомстве.

21 мая Совет судей одобрил кандидатуру Иванова, которую на должность внесла глава Верховного суда Ирина Подносова.

Владислав Иванов родился в 1964 году в Бурятии. В 1986 году окончил Иркутский государственный университет имени Жданова по специальности правоведения. За время трудовой деятельности Иванов занимал должности в органах прокуратуры республики, администрации президента и правительства Бурятии, являлся главой муниципального образования республики. С 2006 года работал председателем Арбитражного суда республики Бурятия. С 2012 года назначен на должность председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, с 2018 года работает председателем Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

С 2000 года Судебным департаментом при ВС руководил Александр Гусев. В конце апреля 2024 года он ушел в отставку.

Совет судей Ирина Подносова Верховный суд Владислав Иванов
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