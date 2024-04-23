Госдуме предложат запретить розничную продажу метанола

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесет в Госдуму законопроект о запрете розничной продажей метанола, сообщил через пресс-службу Совета Федерации вице-спикер верхней палаты Николай Журавлев.

"Сделки, связанные с оборотом метанола, должны будут заключаться в письменной форме только между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, включенными в реестр, с указанием реестрового номера. Сделки, заключенные с нарушением требований, будут считаться ничтожными", - сообщила пресс-служба Совфеда.

Документ предусматривает формирование правовых основ оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.

По словам Журавлева, при введении госрегулирования важно не допустить негативного влияния на легальных производителей и потребителей метанола, которое может повлечь разрывы цепочек для производства широкого спектра промышленной продукции.

Законопроект обяжет хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте метанола и метанолсодержащих жидкостей, войти в создаваемый реестр, чтобы получить право на работу.

"Для этого регламентируются организационные основы по формированию и ведению данного реестра. Устанавливается, что оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей лицами, не включенными в реестр, не допускается", - отметил Журавлев.

В реестр будет включаться информация о производителях, лицах, осуществляющих реализацию, хранение, перевозку и использование метанола и метанолсодержащих жидкостей. Уведомление о деятельности по обороту метанола нужно будет посылать в уполномоченный орган в электронном виде.

Кроме того, в проекте есть требования к обороту, перевозке, хранению и утилизации метанола и метанолсодержащих жидкостей. Порядок изъятия метанола и оборудования для производства продукции с использованием метанола определит правительство.

Законопроект будет внесен в Госдуму. Если он будет одобрен, то вступит в силу 1 марта 2025 года.

Законопроект разработан по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и призван защитить здоровье, права и законные интересы граждан, экономические интересы страны, а также обеспечить безопасность производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, сообщил Журавлев.