Правительство РФ поддержало госрегулирование оборота метанола

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ дало положительное заключение на депутатский законопроект о введении в России с 1 марта 2025 года государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Документ №610892-8 в начале недели был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

Компании и индивидуальные предприниматели, участвующие в обороте метанола и метанолсодержащих жидкостей, должны будут войти в специально созданный реестр в государственной информационной системе промышленности. Вести его будет уполномоченный правительством орган. В реестр включается информация о производителях метанола и метанолсодержащих жидкостей, о реализующих их лицах, о перевозчиках, о лицах, осуществляющих хранение и использование. Информация, содержащаяся в реестре, должна быть доступна без взимания платы.

Дополнительных средств из бюджета, согласно финансово-экономическому обоснованию, для этого не потребуется.

Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей между лицами, не включенными в реестр, не допускается. Запрещается розничная продажа метанола и метанолсодержащих жидкостей.

"Концепция законопроекта является актуальной и заслуживает внимания", - говорится в заключении правительства.

При этом в документе отмечается, что требуется доработка понятийного аппарата законопроекта. "Необходимо также скорректировать положение, устанавливающее меры по изъятию из незаконного оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, являющихся предметом операций по их обороту, лицами, не включенными в реестр, а также оборудования для их производства", - говорится в заключении.

Одновременно с этим кабинет министр предлагает дополнить законопроект нормой, в соответствии с которой его действие не будет распространяться на продукцию, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Евразийского экономического союза. Также, по мнению правительства, необходимо проработать вопрос об установлении требований по денатурации метанола и метанолсодержащих жидкостей.

"С учетом изложенного правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению", - говорится в заключении.