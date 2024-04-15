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В РФ хотят ввести госрегулирование оборота метанола

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - РФ планирует ввести госрегулирование оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом решения правкомиссии по законопроектной деятельности.

По его данным, законопроект, разработанный сенаторами и депутатами Госдумы, предусматривает создание реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих в обороте этой продукции. Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей лицами, не включенными в реестр, допускаться не будет. Запрещается и розничная продажа этой продукции. Законопроект также устанавливает другие требования к ее обороту.

В то же время в проекте решения названы положения, которые необходимо доработать ко второму чтению законопроекта. Речь, в частности, идет о необходимости доработки понятийного аппарата, о расширении круга лиц, которым разрешено утилизировать метанол и метанолсодержащие жидкости, в том числе, за счет лиц, имеющих лицензию на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов первого, второго и третьего классов опасности.

Предложены и другие замечания.

Предполагается, что правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

Источник также сообщил, что заинтересованные ведомства (Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго, Минздрав, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор) поддержали законопроект при таком же условии.

Как сообщал в начале апреля один из авторов законопроекта - первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, документ может быть принят в весеннюю сессию парламента. Необходимость введения госрегулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей обусловлена тем, что, по его словам, в стране ежегодно от их потребления гибнет около 2 тыс. человек.

Наиболее резонансным было массовое отравление потребителей летом прошлого года напитком "Мистер Сидр", произведенным индивидуальным предпринимателем из Самарской области.

Самарская область
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