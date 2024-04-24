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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Тобол в тюменском селе Коркино за сутки поднялся на 73 см

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Продолжает подниматься уровень воды в Тоболе в селе Коркино Упоровского района Тюменской области, сообщает администрация района во "Вконтакте" в среду.

Так, согласно замерам, на 08:00 по местному времени уровень воды в реке повысился на 73 см до 787 см.

В село Упорово (райцентр Упоровского района - ИФ)- на 52 см до 602 см

Ранее сообщалось, что накануне в селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина была объявлена экстренная эвакуация.

Также сообщалось, что пик паводка в Упорово ожидается к 28 апреля.

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